Le Vin jaune fait sa percée

Un tonneau fait l’objet de toutes les attentions, entouré d’une foule de plus de 20 000 personnes. Ce nouveau millésime, fruit de plus de six ans de maturation, est transporté comme un trésor devant un public qui a parfois parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Le moment que tout le monde attend, c’est la Percée du vin jaune. Cette année, elle est assurée par le chanteur Maxime Le Forestier. Les premiers verres de la nouvelle cuvée sont tout de suite dégustés par le public, à consommer avec modération. "C’est un vin qui rayonne, qui fraternise, qui rassemble", affirme un spectateur. Ici, en Arbois (Jura), on croise les experts du vin jaune et ceux qui sont encore en apprentissage. Issus du cépage emblématique du Jura, le savagnin, le vin jaune est le fruit d’une vinification qui dure plus de six ans. Pendant l’événement, les producteurs ouvrent leurs caveaux aux visiteurs avec en bonus des conseils sur les plats qui s’accordent avec ce vin. Ce week-end, la percée a rassemblé plus de 35 000 personnes. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, T. Gathy