"Le virus ne va pas s'arrêter à la frontière", Edouard Philippe

L'épidémie de coronavirus s'est répandue partout dans l'Hexagone, mais à des stades et des niveaux différents. Interrogé sur le manque de mesures à nos frontières, le Premier ministre explique que "le virus ne va pas s'arrêter à la frontière". Il pense également que le pays prend les mesures adaptées à la situation, contrairement à ce qu'affirment certains journalistes. Quid de la situation économique de l'Hexagone ?