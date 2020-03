Le virus vide les salles de spectacle

Le tourisme et la restauration ont enregistré 10 à 20% de chiffres d'affaires en moins depuis le début de la crise du coronavirus. Face à l'extension de l'épidémie dans l'Hexagone, le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné. Et après les annulations en cascade de divers salons et concerts, l'inquiétude commence aussi à monter dans le monde du spectacle. Les spectateurs, eux, ont du mal à cerner la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.