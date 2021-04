Le vol de ruches, un fléau pour les apiculteurs

Par passion, Pascal Lacroix a racheté des ruches. Après s'en être fait dérober, il a dû rebondir rapidement. "C'est insupportable pour un apiculteur de se faire voler ses ruches", a-t-il confié. En effet, 32 ont été volées et c'est une perte sentimentale et économique pour l'apiculteur, qui a dédié sa vie aux abeilles. Avec la valeur des ruches et le miel qu'il a dû récolter, Pascal a perdu plus de 12 000 euros. Malheureusement, il est loin d'être un cas isolé. En un mois, plus de 150 ruches ont été dérobées en Occitanie, toujours la nuit. Pour d'autres apiculteurs, ces pillages sont l'œuvre d'un collègue mal intentionné. Les vols sont de plus en plus nombreux, car les abeilles disparaissent à cause des pesticides et du climat. Pour protéger leurs ruches, certains se sont équipés de puces GPS. Celui-ci détecte les mouvements et envoie un SMS au propriétaire, qui va pouvoir récupérer le trajet de la ruche. Grâce à cette technologie, un apiculteur toulousain a pu retrouver ses abeilles le mois dernier. Les gendarmes ont démasqué les voleurs. Mais ce système a un coût, dix euros par mois et par ruche équipée.