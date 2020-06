Le vrai coût de la voiture électrique

Longtemps perçue comme un luxe, la voiture à l'électrique voit son coût à l’achat baisser continuellement, notamment grâce aux aides gouvernementales. Avec le rehaussement des primes à l'achat de véhicules propres, l’une des mesures du plan de soutien à l'industrie automobile, le gouvernement entend en effet inciter les Français à reprendre le chemin des concessions… mais aussi à rouler plus vert ! Depuis le 1er juin, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique neuf est ainsi passé de 6.000 à 7.000 euros pour un particulier et de 3.000 à 5.000 euros pour une personne morale (entreprise, collectivité). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.