L'eau dans ses écrins

C’est un endroit insoupçonné, creusé à trois mètres en dessous des plus basses eaux du Rhône. Trente piliers soutiennent ce bassin, lui donnant des airs de cathédrale. Ce bassin filtrant a été utilisé jusqu’en 1976. Depuis, il se visite. Parfois, les demandes sont plus surprenantes, comme le jour où un photographe de mode a demandé ce lieu insolite. "Les filles sont allées dans les bassins. C’était au mois de novembre et l’eau était à quatorze", raconte un guide. Cette ancienne usine des eaux alimentait différents quartiers lyonnais. Elle retrace désormais l’ingéniosité déployée à l’époque pour faire couler l’eau partout en ville. Ces visites nous rappellent finalement que l’eau n’arrive pas sans effort jusqu’à notre robinet. Découvrir ce patrimoine hydraulique est aussi insolite qu’inattendu. À Chaponost, l’aqueduc du Gier est l’une des plus importantes réalisations romaines connues : 70 arches préservées sur 550 mètres de long. Ce vestige antique intrigue toujours, des siècles plus tard. Lyon était la deuxième ville la mieux alimentée en eau après Rome à l’époque. Difficile à imaginer aujourd’hui, alors que tout semble si simple. TF1 | Reportage O. Couchard, É. Nappi, C. Souhaut