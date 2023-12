L'eau devrait encore monter à Saintes : 1 000 maisons impactées

On est maintenant à 800 maisons impactées, et on pourrait passer à plus de 1 000 maisons impactées. L'une des caractéristiques de la commune de Saintes est qu'il y a peu de pentes. Cela veut dire qu'après le pic, l'eau pourrait mettre des jours avant de s'évacuer. La difficulté de cette commune est qu'elle a une pente de quatre centimètres au kilomètre jusqu'à l'océan. On risque de conserver l'eau dans les rues un moment, plusieurs jours. La ville de Saintes a un préfet très disponible et qui est attentif à toutes les demandes. Tout se gère très bien. On n'a évoqué beaucoup moins de personnes qu'en 2021 parce qu'on a tenu compte aussi des coûts et mis en place des dispositifs qui permettent aux gens de rester plus facilement à domicile. Subir la crue de 2021 a permis de mieux anticiper pour moins subir la crue. On a donc acheté du matériel supplémentaire, une passerelle métallique qui permet aux gens de rester plus longtemps hors de l'eau. On a anticipé toutes les montées des eaux pour le maximum des biens mobiliers des personnes en sécurité. TF1 | Duplex B. DRAPPON