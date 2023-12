L'eau monte encore : nouvelles évacuations

Pas après pas, prudemment, Geneviève et Stéphan rentrent chez eux. Ils ont dormi dans un hôtel et reviennent dans leur maison pour une courte visite. Leur habitation n'a pas d'étape. C'est la deuxième inondation d'importance en trois ans. Les nerfs ont mis à rude épreuve, et parfois ils lâchent. Plus d'un mètre d'eau dans la rue, et la montée devrait se poursuivre. À Saintes, de nouvelles évacuations ont eu lieu ce vendredi matin. Beaucoup sont partis ou s'apprêtent à le faire. Les parcelles d'accès ne pourront pas monter indéfiniment. Dans cette autre rue, des agents de la ville parent aux plus pressés. Il n'est pas question de faiblir : "On est mobilisé pour eux. Il y en a qui risque de ne pas avoir de vacances pour les fêtes de Noël", explique Dorian Choblet, jardinier municipal. Plus de 100 agents sont mobilisés avec des renforts d'autres communes du département. Le niveau du fleuve, lui, alimenté par l'eau accumulée en amont, va encore monter. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau