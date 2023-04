L'eau potable ne coule plus à leurs robinets

Pour de l'eau potable, ce retraité n'a pas le choix, il doit se rendre dans les locaux de la commune. Bouleternère (Pyrénées-Orientales) et trois autres villages voisins distribuent des bouteilles d'eau à chaque habitant car celle du robinet n'est plus considérée comme potable. Tous les habitants doivent s'adapter comme Véronique. Elle peut toujours se doucher, utiliser la chasse d'eau, mais il est impossible de cuisiner avec l'eau du robinet ou même tout simplement de la boire. Elle doit donc se limiter aux quantités d'eau fournies par la mairie. C'est une situation que ce maire aurait voulu éviter. À cause de la sécheresse, la réserve d'eau actuelle est à sec. Les autorités ont dû prendre la décision de puiser l'eau prévue pour les agriculteurs. "C'est vraiment du très provisoire", rapporte Pascal Trafi, maire de Bouleternère. Un nouveau forage plus profond devrait être creusé prochainement pour alimenter les 3 000 habitants privés d'eau potable. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni, M. Lopinski