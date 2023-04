L'eau potable pour nettoyer les rues, c'est bientôt fini ?

Le nettoyage des rues de la ville d'Antibes (Alpes-Maritimes) consomme chaque jour entre 40 000 et 60 000 milles litres d'eau. Et ceux qui sortent des tuyaux pour laver le trottoir, c'est de l'eau potable, la même qui coule dans les robinets. Dans la station d'épuration, la mairie vient de faire installer un nouveau système de filtration. Son objectif, c'est de réutiliser les eaux usées pour nettoyer la ville et arroser les espaces verts. C'est une installation qui va produire sept millions de litres à l'année. De quoi couvrir largement les besoins de la commune pour nettoyer sa voirie et économiser autant d'eau potable. L'installation est prête à fonctionner, la ville n'attend plus que l'autorisation de l'agence régionale de santé. Économiser l'eau partout ou c'est possible en commençant par les jardins. Petit à petit, les gazons et les plantes annuelles qui ne durent que quelques mois sont aussitôt remplacées par des végétaux qui résistent à la sécheresse. Dans l'Hexagone, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées, contre 8% en Italie, 14 % en Espagne, et 85% en Israël. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guerard