L'eau, source de tensions dans nos campagnes

Chaque jour, Robert, 83 ans, doit porter de lourds arrosoirs. De fastidieux allers-retours qui sont une contrainte, mais surtout une nécessité. C'est l'unique façon de pouvoir arroser son jardin. Pourtant, les 80 parcelles du jardin familial ont toujours profité d'une eau de source abondante et gratuite. Mais depuis le début de l'été, l'eau s'écoule au compte-gouttes. À cause du manque de pression, il est impossible d'utiliser les tuyaux d'arrosage. Les jardiniers font tous le même constat : la terre est sèche. On s'interroge pour trouver le responsable. Les regards se tournent à 400 mètres plus haut. L'eau de la source est partagée entre le jardin et une ferme. L'objet du litige se trouve sous un couvercle : un système de répartition de l'eau rudimentaire. Il suffit de déplacer l'entonnoir pour s'accaparer plus ou moins d'eau. Les deux parties se rejettent la responsabilité du manque d'eau et les accusations vont bon train. La famille propriétaire de la ferme a déposé plainte pour diffamation. Elle ne veut pas renoncer à son droit à l'eau de la source, qui a été acté il y a déjà très longtemps. TF1 | Reportage C. Buisine, A. Cerrone