L'ébéniste des chalets remarquables

Avec le même tour de main qu'au siècle passé et le goût du travail bien fait, Jean-Luc Freundorfer restaure des pièces du XVIIIe siècle comme s'il s'agissait de pièces de musée. Il prend le temps de soigner chaque étape de fabrication. C'est le cas d'une porte typique des chalets de montagne qui a nécessité deux mois de travail. Depuis tout petit, Jean-Luc passe son temps dans l'atelier que son grand-père à lui-même construit il y a un siècle à Bonneville (Haute-Savoie). Avec trois générations d'ébénistes, ce métier, c'est toute sa vie. Xavier Gueranger, lui, a commencé comme apprenti dans l'atelier il y a 34 ans. Il n'est plus jamais parti pour une raison : l'amour du métier. Par ailleurs, tout commence par le choix de la matière. Le sapin, le mélèze, l'épicéa... de quoi construire des chalets en bois typiques des Alpes. Et dans sa boutique à Megève, Jean-Luc prend plaisir à raconter l'histoire de l'intérieur sans oublier les anecdotes. D'ailleurs, il ne s'arrête pas au mobilier en bois. La moindre pièce qu'il chine trouve sa place, et il y en a dans chaque recoin. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize, A.Cerrone