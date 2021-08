L'éclade de moules, la spécialité des pêcheurs depuis le XIIIe siècle en Charente-Maritime

Sur l'île d'Oléron, on l'appelle "l'églade". Mais cette spécialité charentaise peut aussi porter un autre nom, "l'éclade". Apparemment, les deux se disent. Quoi qu'il en soit, sa préparation, elle, reste la même. On commence par faire chevaucher trois moules sur un plateau en bois, puis on dispose le reste en forme de rosace. Il faut environ cinq minutes pour une main aguerrie. Autre moment important : la cuisson. Les moules sont recouvertes d'aiguilles de pins et il faut avoir un peu d'expérience pour savoir quand elles sont prêtes. Un spectacle pour les clients du restaurant "Chez Mamelou", à Dolus-d'Oléron, mais aussi pour les passants. Dans ce restaurant, on prépare une centaine d'églades par jour, une recette inventée au XIIIe siècle par les pêcheurs de l'île. "Ça change de la cuisson à la marinière", disent certains. "C'est un peu fumé, braisé", racontent d'autres. Mais surtout, c'est un plat familial à faire entre amis. Un dernier conseil pour la dégustation : attention de ne pas vous laisser bercer par le paysage, l'églade peut vite disparaître.