L'éclade ou l'églade, un plat 100% charentais

Installé le long du chenal de la Baudissière à Dolus-d'Oléron, en Charente-Maritime, le restaurant "Chez Mamelou" est presque devenu une institution pour manger une églade. La préparation de ce plat typiquement charentais est assez particulière. On assemble les moules en étoile, puis on recouvre la chauffe d'aiguilles de pin pour allumer le feu. On fait cuir les moules dessus puis on les sert aux clients. Petits et grands en raffolent !