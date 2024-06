L'éclat retrouvé d'un joyau de la Renaissance

Préparez-vous à être comme fasciné par les détails d'une sculpture ou la fantaisie d'une gargouille. La chapelle Saint-Hubert vole presque la vedette au château d'Amboise (Indre-et-Loire). Cette métamorphose signe l'aboutissement d'un chantier titanesque. Pendant deux ans et demi, cachée derrière cet échafaudage, la chapelle a été entièrement restaurée. Dix corps de métiers ont été mobilisés pour refaire les couvertures en plomb ou renforcer la charpente. Étape marquante de cette cure de jouvence : le retour de la couronne au sommet de la flèche. La manœuvre est délicate. Il faut la hisser à 40 mètres de haut. Un travail d'équipe pour la fixer solidement. Juste en dessous, Charlotte intervient une dernière fois sur le monument pour faire ressortir toutes les nuances des décors. La couronne, puis la croix, retrouvent leur place. La mission des couvreurs est accomplie. Aujourd'hui, l'échafaudage a disparu. À l'extérieur comme à l'intérieur, la chapelle des Rois n'a jamais été aussi belle. C'est un écrin pour la sépulture du plus célèbre des Italiens. Léonard de Vinci est mort à Amboise en 1519. TF1 | Reportage C. Madronet, H. Lévêque, C. Sebire