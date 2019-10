L'école des chiens renifleurs de Gramat forme les héros de demain

Tels des sportifs de haut niveau, les chiens de l'école cynophile de Gramat suivent un entraînement rigoureux. Ils sont dressés, testés et évalués. A part leurs capacités physiques, ils doivent également avoir de la volonté et de la détermination. Ils peuvent se spécialiser dans un domaine précis, mais peuvent aussi être polyvalents. Une fois avec leur maître, c'est la complicité qui déterminera l'efficacité de leur mission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.