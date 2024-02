L'école du film "Être et avoir" menacée ?

Aujourd’hui, le succès du film "Être et avoir" semble déjà bien loin. L’histoire de vie d’un instituteur et de sa classe unique de treize élèves avait été tournée dans cette école du Saint-Étienne-sur-Usson (Puy-de-Dôme). Plus de 20 ans plus tard, le retour possible à cette situation ne fait rêver personne dans le village. Dans cette école rurale, il y a deux classes avec deux maîtresses pour onze élèves de maternelle et huit en école primaire. C’est insuffisant aux yeux de l’inspection académique. Il reste une interrogation. Deux institutrices pour moins de 20 élèves, est-ce finalement bien raisonnable ? Ces derniers jours, l’association des parents d’élèves a réalisé son propre film pour se faire entendre. Le retour d’une classe avec notamment plusieurs enfants en situation de handicap aurait une autre conséquence immédiate. Tous le clament, le nombre insuffisant d’élèves n’est que provisoire. Dans le département, il y aurait pour l’instant seize ouvertures de classe pour 37 fermetures à la rentrée prochaine. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes