L’école où ça tourne en rond !

Vous pensez entrer dans une arène, c'est faux. C'est une école en forme de cercle. Attention à ne pas avoir le tournis. C'est le jour de la rentrée scolaire, enfants et parents vont enfin pouvoir la découvrir : "Elle est belle, ça change des autres écoles". Avoir des écoles en rond, ça donne des idées, jusqu'au cartable. À l'intérieur, les lustres sont ronds. Les enfants dessinent dans des ronds. Rien n'est laissé au hasard. Le gouvernement s'est engagé à ce que chaque élève ait un enseignant. Ici, ça n'a pas été compliqué de le réaliser. Isabelle, l'institutrice, doit maintenant prendre ses marques. Elle est heureuse d'enseigner dans cet établissement unique dans le pays. Avec cette année, une augmentation de salaire d'une centaine d'euros nets, comme tous les professeurs de l'Éducation nationale. Cette architecture, inspirée des pays scandinaves, a aussi un but pédagogique. Les élèves partagent leur école avec une cinquantaine d'écoliers en situation de handicap. Premiers échanges et première course, en rond, à la récré. Peut-être les athlètes olympiques de demain. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, A. Brenon