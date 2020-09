L'école primaire de Pélissanne fermée à cause de deux cas de Covid

Une semaine après la rentrée, 22 établissements scolaires ont été fermés pour cause de coronavirus. Une école primaire de Pélissanne (Bouches-du-Rhône) fait partie de la liste, car deux cas positifs au virus y ont été recensés. Face à cette situation, les parents ont dû s'organiser dans l'urgence pour la garde des enfants. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille assure néanmoins que les cours reprendront dès lundi, mais avec des consignes très strictes.