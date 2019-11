L'écologie à l'honneur au Salon des maires 2019

Les municipalités vibrent au rythme de l'écologie cette année 2019. Pour preuve, divers matériaux biodégradables et recyclables sont mis à l'honneur au Salon des maires. Ils vont notamment permettre d'améliorer la vie dans les communes. Des décorations de Noël aux trottinettes électriques en passant par un Notre-Dame dont une partie de la charpente est fabriquée en chêne des forêts françaises, il y a de quoi faire rêver les visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.