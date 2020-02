L'économie du port du Havre impactée par le coronavirus

Le coronavirus inquiète jusque sur le port du Havre. Les contrôles de navires en provenance de Chine y ont été renforcés. Sur les quais, les effets économiques de l'épidémie commencent à se faire sentir. Le trafic maritime ralentit et ne risque pas de s'arranger d'ici peu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.