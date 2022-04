L’Écosse des traditions : kilts et cornemuses

Tel un hymne national, il suffit d'un son pour nous transporter en Écosse. La cornemuse fait encore aujourd'hui partie de l'identité de ce petit pays. Instrument inclassable, elle se joue debout à pleins poumons. Les cornemuses existaient déjà dans l'Égypte antique. Et si personne ne sait exactement comment elles sont arrivées en Écosse, c'est bien ici qu'elles sont devenues un symbole. Il suffit de s'aventurer dans les rues d'Édimbourg pour le réaliser. Jouer de la cornemuse, c'est presque une performance théâtrale. Le costume fait partie du spectacle, notamment, le kilt. Vêtement traditionnel, cette jupe pour hommes soulève bien des questions. "Si vous demandez poliment à un gentleman, il vous dira qu'il ne porte pas de sous-vêtements. Simplement parce qu'il fait trop chaud", nous affirme Robert Anderson, gérant de Geoffrey Kilts. Autre information que nous dévoile le responsable d'un magasin : comment choisir son kilt ? Il existe plus de 6 000 modèles de carreaux, souvent associés à des clans ou à des familles. Habits de cérémonie, les plus beaux kilts sont encore cousus à la main. TF1 | Reportage É. Stern, L. Barbazanges