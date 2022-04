L’Ecosse des traditions : la terre aux 3 000 châteaux

C'est l'un des nombreux châteaux qui peuplent la nature écossaise : Ballindalloch, aussi surnommé la perle du nord. Comme chaque année, pour les beaux jours, ses portes rouvriront bientôt aux visiteurs. Avant leur arrivée, le propriétaire, Guy Macpherson-Grant, a accepté de nous montrer les coulisses. Depuis presque 500 ans, plusieurs générations ont habité ici. Pour sentir la présence de ses ancêtres, rendez-vous derrière cette porte, une pièce que Guy ne montre qu'aux visiteurs les plus courageux. Installé dans le donjon, ce cellier serait hanté par un fantôme bon vivant. Érigé pour défendre un clan en 1546, au fil des siècles, Ballindalloch est attaqué, restauré, agrandi. Chaque époque le marque de son empreinte. Le château trône au cœur du domaine de Guy : 7 000 hectares, 500 moutons et ses vaches. Au nord de l’Écosse, difficile de cultiver la terre, mais les rivières regorgent de richesses. Les châteaux seraient plus de 3 000 en Écosse. Vestiges de multiples guerres contre les Anglais, ils se disputent aujourd'hui les touristes. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges