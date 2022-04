L’Ecosse des traditions : le monstre du loch Ness

Lorsque le vent cesse de souffler, ils se changent en miroir. Les lacs, ou plutôt loch comme on les appelle ici, reflètent alors les somptueux paysages écossais. Au Nord du pays, le loch Ness est le plus célèbre d'entre eux. Ses profondeurs abritent l'une des légendes les plus anciennes et les plus lucratives au monde. Tantôt monstre, tantôt dinosaure ou dragon, la créature marine que certains imaginent peupler ses eaux a gagné le surnom de Nessie. Et quel que soit le temps, il y a toujours des touristes qui espèrent la rencontrer. Malgré plusieurs démentis sur la présence réelle du monstre, la fascination continue au point que pour certains, c'est devenu la quête d'une vie. Une chose est sure, le Loch Ness invite à laisser son imagination dessiner des monstres dans les remous de l'eau. De son côté, l'économie qui va avec cette légende est bien réelle. Dans les nombreuses boutiques de souvenir, le marketing de Nessie se décline sous toutes les formes et couleurs. L'engouement ne faiblit pas. Le tourisme du Loch Ness rapporte en moyenne 50 millions d'euros par an à l'Écosse. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges