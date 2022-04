L’Ecosse des traditions : le whisky

On entend un dicton aux quatre coins de l’Écosse : "la pluie d'aujourd'hui est le whisky de demain". Dans le pays au climat extrême, le whisky est la boisson nationale. Il est partout dans les vitrines de la capitale. Mais c'est derrière les façades qu'Édimbourg nous dévoile ses secrets inestimables. Pour goûter toute une collection de whisky, il faudrait dix ans au rythme d'un verre par jour. Il existe plus de 1 200 marques différentes, les œuvres des distilleries écossaises à travers le temps avec une palette d'odeurs, de couleurs et de saveurs. Le whisky est un art, sa dégustation aussi. Pour des touristes, c'est un passage obligatoire. Visiter l’Écosse, c'est tenter le voyage du whisky. Il faut en observer couleur et densité, apprécier ses arômes au nez, trinquer en gaélique évidemment, avant de le goûter. Des plaines aux montagnes, 130 distilleries quadrillent le territoire. Mais une seule peut se revendiquer berceau du whisky, celle de Lindores Abbey. TF1 | Reportage L. Barbazanges, E. Stern