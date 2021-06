L'effondrement de deux immeubles à Bordeaux fait trois blessés, dont un grièvement

Un tas de ruines, deux bâtiments deux fois centenaires en morceaux. A Bordeaux (Gironde), les pompiers ont travaillé toute la nuit avec des chiens, des détecteurs acoustiques, à la recherche de victimes. L'accident a fait trois blessés, dont un grave, et cinq autres personnes ont dû être évacuées. Elles ont ensuite été prises en charge par la mairie. Le choc est immense, surtout pour ceux qui étaient sur place dimanche soir. "On a eu très peur. Ça a grondé, comme un tremblement de terre. Puis d'un coup, on était complètement dans un nuage de poussière. C'est très inquiétant", raconte un témoin. En s'écroulant, les immeubles en ont fragilisé d'autres. Ce lundi matin, les pompiers ont décidé d'évacuer ceux-ci. Et pas question de s'y opposer. Au total, dix immeubles ont dû être vidés de leurs habitants. Des analyses sont en cours pour connaître le nombre exact de bâtiments fragilisés par le choc. Les autorités ignorent toujours les causes de cet effondrement, mais craignent un effet domino.