L'effrayante tradition des betteraves grimaçantes

À la nuit tombée, au château Saint Sixte, il faut avoir le cœur bien accroché. Pour fêter la Toussaint ici, on creuse en famille des Rommelbootzen ou des betteraves grimaçantes. Cette fête celtique est un des ancêtres d'Halloween, une coutume locale bien vivante. Avec ses parents, Chloé a taillé ses betteraves à sucre. Elle en a même profité pour faire la gourmande. Chaque betterave grimace à sa façon. Pour rendre la sienne effrayante, chaque enfant a son idée. À l'origine, les Rommelbootzen servaient à défendre les maisons en cette période. "Le monde s'ouvre. Le monde des morts vient hanter le monde des vivants. Et les vivants pour se protéger des esprits de l'au-delà, positionnaient une betterave, une Rommelbootzen, sur les fenêtres avec une bougie à l'intérieur", explique une habitante. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse