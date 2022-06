Législatives 2022 : le premier jour des nouveaux députés

Le sérieux pour les uns, un sourire pour les autres. À chaque nouveau député qui entre à l’Assemblée aujourd’hui, un état d’esprit différent. Mais passée l’émotion, le combat politique commence déjà. C’est le cas ce matin à Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen, fraîchement réélue, avertit le président de la République : "Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu’il veut ? La réponse est non (…) La retraite à 65 ans, je pense que c’est une réforme enterrée. Et il devra faire avec, parce que c’est la volonté du peuple français". Au lendemain de l’élection, chacun profite de sa victoire, à son échelle. Le communiste Fabien Roussel, lui aussi, récolte les félicitations dans son fief du Nord. Il est tout de même déçu que l’Union de la gauche n’ait pas gagné plus de sièges. Comment s’organisera l’opposition ? La question se pose aussi chez Les Républicains. Il reste à trouver une position commune avec les autres députés du groupe. Les Insoumis, de leur côté, menacent déjà de renverser le gouvernement Borne par une motion de censure. TF1 | Reportage C. Colin, M. Demoulins, S. Iorgulescu