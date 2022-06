Législatives 2022 : les enseignements du premier tour

Le décryptage du premier tour des élections législatives continue. La majorité présidentielle Ensemble ! l'emporte avec un léger écart par rapport à la coalition Nupes. Rappelons toutefois que Jean-Luc Mélenchon souhaite devenir Premier ministre par le biais des élections législatives. A-t-il encore une chance de l'obtenir ? Désormais, il faudrait que la gauche l'emporte là où elle s'est qualifiée dans plus de sept cas sur dix afin d'avoir une majorité absolue. C'est énorme et une performance inimaginable, vu l’absence de réserves de voix. Avoir une majorité absolue n'est pas également chose facile du côté du président de la République. Pour cause, c'est pratiquement le même chiffre que pour la gauche. Sur quoi va se jouer la campagne cette semaine avant le second tour ? La capacité à mobiliser son électorat est l'une des stratégies. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon dimanche. Il a plus mobilisé ses électeurs de la présidentielle qu'Emmanuel Macron. De plus, le chef de l’État sera à l'étranger à partir de mardi. Les candidats de sa majorité vont donc devoir, en grande partie, se débrouiller tout seul. A. Gindre