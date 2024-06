Législatives : dernier week-end de campagne

Avec pour adversaire un ancien président, François Hollande, et déjà plus qu'une semaine pour faire campagne, autant dire que le député LR Francis Dubois a intérêt à cogner. Maïtey Pouget, candidate du Rassemblement national, enchaîne les interviews. Il faut dire que François Hollande a braqué tous les projecteurs sur la Corrèze. Cinq candidats s'affrontent dans cette circonscription. Reconquête et Lutte ouvrière veulent aussi faire entendre leur voix. Pas facile d'exister dans cette campagne quand on n'appartient pas à un gros parti. Car ici à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ce qui défraye la chronique, c'est un duel à gauche. Le député sortant, Alexis Corbière, n'a pas été investi par La France insoumise, et Antoine Toche, écolo centriste, espère en tirer profit. Pour certaines, c'est la toute première fois. Pauline Breteau a 25 ans et elle est avec Horizons. Pas moins de cinq candidats de gauche se présentent ici, ainsi qu'une représentante du Rassemblement national. TF1 | Reportage B. Augey, C. Paredes, E. Sarre