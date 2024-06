Législatives : l'immigration au cœur du programme de Reconquête!

Marine Le Pen a refusé l'accord que Reconquête! a proposé et défendu depuis des décennies. Elle n'a pas voulu de l'union. De ce fait, le parti présentera 330 candidats. "Nous serons et nous voulons être le parti de la vérité. Nous dirons des vérités que personne d'autre ne dira", explique Éric Zemmour. Le président du parti affirme donc avoir un programme d'urgence en cinq mesures : le rétablissement immédiat des frontières, la suppression de toutes les allocations sociales aux étrangers, l'interdiction du voile islamique dans la rue, une baisse massive des impôts et l'instauration des classes de niveau au collège et au lycée dès la rentrée 2024. La thématique au centre du programme de Reconquête! reste l'immigration. En effet, en prônant l'immigration zéro, le parti va plus loin que le Rassemblement national. Mais est-ce réaliste ? Dans tous les cas, Éric Zemmour souligne que Reconquête! est le seul parti à être aussi ferme et à ne pas donner les allocations sociales de solidarité, comme le RSA, aux étrangers.