Pour les législatives, les Républicains redécouvrent l’électorat populaire  

Présenté ce matin, le projet rénové des Républicains pour les législatives présente une tonalité résolument plus sociale que celui porté par François Fillon pendant la campagne présidentielle. Baisse d’impôts, défiscalisation des heures sup, assouplissement du nombre de postes de fonctionnaires supprimés… Le but est de se rapprocher de l’électorat populaire qui leur a fait défaut le 23 avril.