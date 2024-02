L'église déconstruite quatre ans après le séisme

Ce n'est pas une démolition, mais une déconstruction presque pierre par pierre, d'abord par respect pour l'édifice religieux. Tôt ce vendredi matin, alors que le chantier débute, de nombreux habitants du Teil sont venus dire adieu à leur église, le lieu de tous les événements familiaux. C'est une page qui se tourne. L'église de Notre-dame de l'Assomption a été construite il y a près de 130 ans. Alors pour chacun, c'est une foule de souvenirs qui revient en mémoire : mariage, baptême, enfance... Il y a quatre ans, l'église du Teil est fortement endommagée par un violent séisme. On pense d'abord à la réparer, mais le coût des travaux est estimé à quatre millions d'euros. Il est finalement décidé de reconstruire une nouvelle église, juste à côté, à la place de ce garage. Le chantier de déconstruction devrait durer trois mois. Outre les risques d'effondrement des bâtiments, la difficulté est de récupérer certains éléments. Symboliquement, ils serviront à bâtir le nouvel édifice. Très moderne, plus basse, plus solide, il est prévu que l'église puisse accueillir la messe de Noël en 2025. TF1 | Reportage C. Buisine, C. Bruère