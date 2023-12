Lego / Playmobil : combat au rayon jouets

Êtes-vous plutôt Lego ou Playmobil ? Ce sont deux incontournables de Noël. "Les Playmobil, on travaille plus l'imagination. Les Lego, on travaille plus la construction et la logique", explique François Ferdinand. Lego, c'est aujourd'hui le numéro un mondial du jouet. Pourtant, au début des années 2000, le géant de la brique danoise était au bord de la faillite. L'entreprise doit sa survie, d'abord, à des héros célèbres comme Harry Potter ou la saga Star Wars. Et surtout, Lego a ciblé le marché des adultes ou comme disent les experts du marketing : des "kidultes". Les kidultes, ce sont ces joueurs de plus de douze ans qui s'achètent des jouets pour eux-mêmes. Cela représente 30% du marché du jouet dans l'Hexagone, en Europe et dans le monde. Résultat : il y a des Lego ciblés pour les 18 ans et plus. Les derniers-nés de la marque à la brique : des fleurs pour construire de grands bouquets, une des meilleures ventes de Noël. Playmobil, lui, est en moins bonne posture. Sa direction vient d'annoncer la suppression de 700 postes dans le monde. La marque reste tout de même très appréciée chez les jeunes enfants. TF1 | Reportage C. Chapel, K. Jinlack, I. Zabala