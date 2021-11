Légume de saison : l’endive, la perle du Nord

Pour récolter le chicon, comme on l'appelle dans le Nord, Jean-Claude Mazingarbe nous invite à bord de son arracheuse. Endivier depuis plus de 35 ans, il nous montre comment il fait. Une fois les racines déterrées, direction la ferme familiale. Nous y retrouvons le fils, Christophe. Avant d'obtenir de belles endives bien blanches, Christophe doit les bichonner. Tout se passe dans l'obscurité la plus totale. Si l'endive est exposée à la lumière, elle verdit et devient trop amère. Il lui faut aussi beaucoup d'humidité et énormément d'eau. Ce qui fait d'elle un des légumes les plus diététiques. L'endive est presque exclusivement produite dans les Hauts-de-France. Dans le Nord, on en raffole. En salade, en soupe ou en gratin, elle se déguste à toutes les sauces. Julie est maman de trois enfants mais aucun problème pour leur faire manger des endives régulièrement. Le menu du jour est alors tout trouvé. Pour la soupe, il faut les faire fondre, y ajouter les poireaux, les pommes de terre et du jus d'orange. Pour la tarte, il faut disposer les endives caramélisées et le saumon, verser l'appareil à quiche avant d'enfourner. Un repas équilibré qui ravit les petits et les grands. TF1 | Reportage C. Pueyo, V. Casanova