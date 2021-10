Légumes d'automne : les recettes à la courge du chef Jérôme Faure

C'est dans les champs de légumes que le chef Jérôme Faure trouve son inspiration. "Ce qui est génial dans la courge, c'est qu'il a beaucoup de goûts et des nuances de textures", confie le chef. Chez Florie Meyssard, productrice de courges dans le Luberon, curiosité et plaisir des yeux trouvent racine parmi les 200 variétés de la belle d'automne. Dans le petit village des Beaumettes, le bruit de la nature se fait discret pour laisser chanter la cuisine de Jérôme. En entrée, les palais de courge butternut rôtis au beurre mettent l'eau à la bouche. Il y ajoute de la faisselle de chèvre avec un peu de citron et de la coriandre fraîche. Au tour d'une autre courge de trouver sa place dans l'assiette. Avec le potimarron, le chef met son terroir à l'honneur pour nous concocter un plat familial : une brandade de truite. Ici, la fraîcheur ne fait aucun doute. Les poissons ont grandi dans un bassin à leur rythme. Un produit avec une chair ferme et de belles couleurs vives répondant à la charte de qualité du cuisinier. Une fois la truite pochée et la courge mixée, le montage du plat en cocotte met en appétit.