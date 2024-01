Légumes d’hiver : la cueillette des prix doux

La cueillette a ouvert cette semaine dans une ferme au Nord de Nantes (Loire-Atlantique), une activité rare en hiver. Chantal et Serge sont ravis d'y amener leurs petits-enfants. Les adultes, eux, font leur marché à même la terre. C'est une manière ludique de faire ses courses et de se reconnecter aux légumes de saison. Vincent Soler est le producteur. Pour lui, la cueillette est une chance de créer des échanges. "Ici, je leur montre comment bien les choisir, les reconnaître, comment bien les cueillir également", nous explique-t-il. Quelques rangs plus loin, Xiao Tin et son fils remplissent aussi leur panier. Eux sont des clients réguliers. Leur panier rempli d'épinards, de radis, et de choux, coûte moins de neuf euros. Ici, lorsqu'ils cueillent eux-mêmes leurs légumes, les clients paient moins cher. Vincent espère accueillir de plus en plus de personnes. Qu'importe le temps, il y a toujours des légumes. Il suffit d'enfiler ses bottes et d'adapter son alimentation à la saison. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche