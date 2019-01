Des légumes dissimulés dans les aliments

Si manger des légumes devient une contrainte pour certains, il existe des produits qui vont leur donner l'envie d'y goûter. Les choux, les épinards, les betteraves et bien d'autres encore existent désormais sous forme de chips. Les légumes secs, eux, prennent la forme de pâtes. Quant à la courgette, elle est dissimulée dans du hamburger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.