Légumes en hiver : conserves ou surgelés ?

Pascal est un retraité passionné de jardinage. Toute l'année, il essaie de profiter de son potager. Sa solution, congeler des dizaines de kilos de légumes frais. Et vous, quand ce n'est pas la saison de manger frais, quelles sont vos préférences ? Plutôt conserves ou surgelé ? "Les conserves. Je ne suis pas surgelés" ; "Le surgelé, parce que j'ai un grand congélateur et que c'est pratique", lancent des consommateurs. Entre les deux, comment faire le bon choix ? Nous sommes allés comparer les prix de trois produits en conserve comme en surgelé : des carottes, des petits-pois et des haricots verts. Le surgelé est largement moins cher que les conserves. En moyenne, parmi les marques distributeurs, les petits-pois coûtent par exemple 1,76 euro au kilo en conserve contre 1,30 en surgelé. Pour le point de vue nutritif, on a posé la question à une diététicienne. "Finalement, le surgelé respecte mieux le produit de base que les conserves", explique Coline Flandrin. La boîte de conserve a néanmoins ses avantages, notamment en termes de stockage. Mais le surgelé est-il aussi bon que le frais ? TF1 | ReportageT. Copleux, Y. Guillouzic