Légumes moches, la belle affaire !

Biscornus, trop grands ou trop petits, ces fruits et légumes sont souvent écartés des rayons de supermarché à cause de leur forme. D'habitude, ces aliments hors normes finissent à la poubelle. Ils sont ici vendus à très bas prix, comme ces carottes de couleurs vendues à 0,99 euro le kilo, contre environ trois euros dans les supermarchés. Des légumes, mais aussi d'autres produits frais destinés à la poubelle : fromage, charcuterie ou fruits exotiques. La vedette, c'est surtout ce panier au prix imbattable pour cinq à sept kilos de légumes frais. Une fois produits et livrés dans les centrales de tri, 20% des fruits et légumes sont écartés des circuits de la grande distribution et jetés. Rien qu'en Bretagne, ce gaspillage représente 200 000 tonnes d'aliments qui ne seront même pas payés aux agriculteurs. De quoi révolter Karim Vincent-Viry, entrepreneur. Karim a commencé il y a deux ans, avec une centaine de paniers par jour préparés dans son garage. Aujourd'hui, il en vend 3 000. Son entreprise a bien grandi et il a pu embaucher une quarantaine de salariés. À ce jour, il a un peu plus de 70 points relais répartis sur les quatre départements bretons. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel