L'élan de solidarité en Californie

Plus de 300 sinistrés accueillis dans trois salles communales à Merced (Californie). Peut-être bien plus après la nouvelle tempête prévue ce week-end. Le centre d'accueil se prépare à recevoir encore plus de sinistrés. Il s'assure d'avoir assez de places et notamment assez de lits. Après ces inondations historiques pour la ville, un immense élan de solidarité. Toute la journée, c'est un défilé de voiture remplie de nourritures, d'eau, de vêtements, de couvertures, des dons venus de commerçants, d'entreprises ou de particuliers. Un restaurant a même mis son camion à disposition pour offrir des repas et un peu de répit aux sinistrés. C'est leur façon à eux d'apporter du réconfort aux gens avec de la bonne nourriture maison. Le secteur était sous l'eau il y a deux jours. Alors pour ne pas revivre la même chose avec la tempête à venir, la ville prend ses précautions. Une digue endommagée par la dernière pluie est en cours de renforcement afin de protéger des quartiers d'habitation. TF1 | Reportage A. Poupon, J. Asher