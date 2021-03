L’électricité en circuit court, comment ça marche ?

Jules Barthe est un petit producteur des Pyrénées. Sa matière première, c'est l'eau, qui lui permet de produire de l'électricité 100% bio. "On produit que si on est sûr que ça n'impacte pas la vie autour et que si on est sûr que ça n'impactera pas nos machines", explique-t-il. A quelques centaines de mètres du torrent d'eau, la centrale électrique tourne à plein régime. Elle permet d'alimenter 1 200 foyers, en région toulousaine ou sur la côte atlantique. Le cœur du système se trouve à Toulouse, chez un fournisseur d'électricité nouvelle génération. Ilek revend l'énergie produite sur une quarantaine de sites, un peu partout dans le pays. Centrale hydroélectrique, parc solaire ou éolien, l'entreprise garantit le circuit court. Elle garantit également un versement direct de l'argent payé sur la facture aux producteurs comme Jules. En à peine quatre ans, Ilek a conquis 100 000 clients et créé 85 emplois. Elle participe aussi à la transition écologique en favorisant la création de nouvelles sources de production d'énergie propre.