L'électroménager réparé à prix cassés

Sébastien et Benjamin ont fait une bonne affaire, ils ont acheté deux frigos pour un total de 298 euros. Ces deux ouvriers viticoles doivent équiper les cuisines de leur entreprise. S'ils ont choisi ce magasin, c'est parce qu'on y trouve de l'électroménager de seconde main. Une économie de 71 euros donc, mais au prix d'une petite concession tout de même. En coulisses, dans l'arrière-boutique, des employés déchargent plusieurs camions par jour, des dizaines de laves-vaisselle, de fours et de machines à laver, qui ont déjà servi. Ils sont récupérés chez les grands distributeurs et remis en état. Chaque année, 12 000 appareils ressortent de cet atelier, direction la boutique. Michel, par exemple, s'est laissé tenter. En moyenne, les produits sont vendus deux fois moins cher que les modèles neufs en magasins classiques. Mais ce n'est pas le seul argument, l'écologie compte aussi. Et si l'appareil tombe en panne, les clients peuvent le rapporter et le faire réparer pendant deux ans. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel, L. Baud