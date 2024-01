Jérôme Bayle, l'éleveur devenu figure de la lutte des agriculteurs

Tout le monde le connaît. Chaque jour, Jérôme Bayle est sur le pont, au point de blocage. Il débriefe, répond au téléphone. Un agriculteur improvisé grand leader en quelques jours, symbole de toute une profession épuisée jusqu'à parfois en arriver au pire. Un drame qui n'a pas épargné cette figure de la contestation : "J'ai eu le malheur de retrouver mon père avec une balle dans la tête au milieu de la cour de la ferme", confie-t-il. C'est pour éviter ces tragédies que Jérôme a choisi de mener un combat contre les conditions de travail difficile des agriculteurs. À peine arrivé sur son exploitation, un bovin est touché par la maladie hémorragique épizootique. La dépense ne fait que s'ajouter aux pertes, alors que l'éleveur ne parvient déjà plus à se dégager un salaire. Augmentation du prix de l'électricité, de l'essence ou de l'alimentation, les coûts s'accumulent, mais le temps manque. L'administratif prend de plus en plus de place dans ses journées. Jérôme Bayle a bien prévu de porter le mouvement jusqu'à ce que le gouvernement leur apporte une issue favorable. TF1 | Reportage S. Petit, F. Guinle