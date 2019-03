Lélex : un couple nonagénaire tient le bar du village depuis plus de 60 ans

A l'âge de 97 ans et 98 ans, Liliane et Marcel tiennent le bar du village de Lélex, dans le département de l'Ain, depuis plus de 60 ans. Amis et clients viennent dans le bistro pour rendre visite au couple nonagénaire. A presque 100 ans, réunir petits et grands font leurs bonheurs. Un commerce que l'on tient de mère en fille depuis 1836. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.