L'emblème de Dijon mystérieusement incendié

C'était un des emblèmes de Dijon, situé sur l'une des plus jolies places de la ville au cœur du centre. On y emmenait enfants et petits-enfants pour prendre des photos comme Odile et son petit-fils Marius. "C'est une institution sur Dijon. C'est triste pour les enfants", "On pourrait presque dire que c'est un monument historique sur Dijon", confient des passants. Ce manège rétro était un incontournable. Des générations de Dijonnais l'ont connu. Il a brûlé la nuit dernière à 4h30 du matin, ravagé par les flammes. Les pompiers n'ont pas pu le sauver. "Le voir détruit et brûlé dans cet état avec les enquêteurs, ça fait un peu mal au cœur", lance un jeune homme. Ce manège d'un demi-siècle était tellement aimé des Dijonnais que certains avaient même rebaptisé la place. "Les plus jeunes, ils l'appellent la place du Carrousel", rapporte un autre homme. Une joie de vivre, qui ce jeudi matin, a un peu disparu de la place. Les habitants espèrent qu'il sera vite remplacé. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, G. Martin