L’émerveillement de retour à l’Aquarium de La Rochelle

Dans le regard des poissons, on peut lire une certaine forme de surprise, sans doute celle de retrouver à nouveau du public. Après plus de six mois d'absence, l'émerveillement est de retour à l'Aquarium de La Rochelle. Un spectacle dont on ne se lasse jamais. "C'est calme, c'est reposant", "C'est féerique, il n'y a pas de mot pour le décrire", "C'est magique, quand on ressort de là, on est complètement dans un autre état", confient les visiteurs. En effet, le lieu est particulièrement propice à l'apaisement. En plongeant dans l'univers sous-marin, petits et grands nagent dans le bonheur, car tous les beaux poissons leur ont beaucoup manqué. La jauge de visiteurs réduite donne parfois l'impression d'avoir l'aquarium pour soi, idéal pour découvrir les nouveautés apportées ces derniers mois. Au total, plus de 600 espèces sont représentées ici, une fenêtre ouverte sur les mers et les océans de la planète. Réserver en ligne est la seule condition pour profiter de toutes ces merveilles et s'offrir un moment hors du temps.