L'émotion après le décès d'un policier percuté par un chauffard au Mans

Au Mans (Sarthe), trois brigadiers ont contrôlé une voiture vers trois heures ce jeudi matin. Le conducteur ivre et somnolent a tenté de s'enfuir et a percuté un des brigadiers. Ce dernier, âgé de 43 ans, décède quelques minutes après. Les habitants du quartier où a eu lieu le drame sont encore abasourdis. Une enquête du voisinage, menée par la police, nous révèle que le conducteur du véhicule est un jeune homme récidiviste de 26 ans. Il serait actuellement en garde à vue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.