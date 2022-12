L'émotion et la colère des habitants

C’est tout un quartier sous le choc, ce jeudi matin. Impuissant face aux flammes, un père de famille a assisté à la scène avec son fils. Devant la salle qui accueille la famille de victime, l’émotion est vive. L’incident a fait dix morts, dont cinq enfants. Des habitants de tout le quartier sont venus témoigner leur soutien. Face à cette tragédie, les habitants de Vaulx-en-Velin (Rhône) sont tristes et en colère. Beaucoup dénoncent une insécurité au sein de l’immeuble, avec la présence de dealers de drogue au rez-de-chaussée. L’enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie, mais de nombreux habitants pointent du doigt les squatteurs. Aujourd’hui, ils espèrent du changement. La maire de Vaulx-en-Velin n’a donné aucune réponse quant à l’origine des flammes. Pour le moment, l’heure est à la solidarité et au recueillement. "C’est un moment à la fois de deuil, nous allons pleurer les morts et dans le même temps, nous allons accompagner celles et ceux qui sont là", confie-t-elle. Au total, une trentaine de famille vont être relogées suite à leur évacuation. TF1 | Reportage S. Agi, É. Nappi