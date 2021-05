L'émouvante histoire de deux frères séparés par une frontière à cause du Covid

C'est un rituel auquel Ola Berglund ne serait dérogé. Tous les samedis, ce Norvégien se rend sur la ligne de séparation avec la Suède. L'objet de ce périple est de tailler une bavette avec Pontus, son frère jumeau qui vit de l'autre côté de la frontière. Pandémie oblige, les deux frères ne peuvent plus s'embrasser, car la frontière est fermée. Loin de se laisser abattre, les deux septuagénaires ont décidé de se retrouver de part et d'autre de la frontière, sur le vieux pont de Svinesund qui relie les deux pays. Toutes les semaines, les jumeaux plantent donc leurs drapeaux respectifs et poursuivent leur discussion. Ola et Pontus Berglund sont devenus des stars locales. Ils font régulièrement la Une des journaux en Suède et en Norvège, leur photo a même circulé un peu partout dans le monde. Il y a un mois, les jumeaux ont fêté ensemble leur 73e anniversaire. À trois reprises seulement, en un an, la police les a empêchés d'honorer leur rendez-vous. Les deux frères espèrent que la frontière ouvrira d'ici l'été pour enfin pouvoir s'étreindre.